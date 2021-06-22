Скандал з айфоном: на зірку «Школи» накинулися через жадібний блогера Волошина

Відомий TikTok-блогер Олександр Волошин потрапив в скандал, коли подарував дівчинці на вулиці iPhone, а потім буквально вирвав коробку з гаджетом з рук дитини, сказавши, що все це — розіграш. Мама дівчинки записала на відео, як Волошин запропонував їй 2 тисячі гривень за те, що вона поверне йому телефон.

«Ганьба блогеру Волошину! Моя дочка постійно його дивиться в TikTok, розповідає історії всім друзям, і тут він підійшов до нас на вулиці. Ви уявляєте, наскільки вона була рада бачити наживо свого кумира? Він подарував подарунок — айфон! Вона так сильно зраділа, звичайно. Він знімав це все на відео, а потім вимкнули камеру, почав забирати подарунок і пропонувати 2 тисячі гривень, щоб ми нікому про це не говорили», — написала в мережі жінка.

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Після інциденту акаунти Волошина були заблоковані, а сам він перестав виходити на зв'язок, і під роздачу потрапила вже його дівчина, актриса Анна Трінчер.

«Не бомбіть мене всі, я не знаю, як це сталося, я все одно буду на його стороні», — вона в сторіс свого Instagram, давши зрозуміти, що навіть з нею він зараз не спілкується.

А тим часом відомий російський блогер Руслан Усачов на каналі якого кілька років виходило шоу «Пора валити», оголосив, що збирається … покинути РФ.

Фото з YouTube

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