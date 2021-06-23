Помер відомий фізик і дипломат Богдан Соколовський

На 67-му році життя помер український фізик, кандидат фізико-математичних наук, дипломат і уповноважений президента Віктора Ющенка з міжнародних питань енергетичної безпеки (2008−2010) Богдан Соколовський. Про це в Facebook повідомила його колега, політична і громадська діячка Лариса Мудрак.

Соколовський закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. Більше 20 років працював в галузі експериментальної фізики спецматериалов і спецтехнологій, зокрема, в лабораторіях Марбургського і Хемніцького університетів. Був автором понад 100 наукових праць і винаходів.

З 1993 року перейшов на дипломатичну роботу в МЗС України (працював в Німеччині, США, Австрії, був начальником управління економічного та науково-технічного співробітництва МЗС).

У лютому 2004 року був звільнений з дипломатичної служби з політичних мотивів, але в 2008—2010 роках став уповноваженим президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки.

Був членом Народного Руху України, Українського Народного Руху, УНП.

Раніше на 77-му році помер відомий український письменник, перекладач, філолог і культуролог Лесь Герасимчук.

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