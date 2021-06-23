«Це були актори»: після довгого мовчання блогер Волошин придумав «виправдання» своєму вчинку

Блогер Олександр Волошин, який потрапив у скандал з новим iPhone 11, який він «подарував» маленькій дівчинці для запису відео, а потім забрав дорогий гаджет, заявив, що дитина з жінкою — «наймані актори».

Як повідомляє «РБК-Україна», про це Волошин написав у соцмережах, додавши, що ідею такого відео йому «підкинув» друг, який і знайшов жінку з дитиною для зйомок. При цьому, за словами блогера, запрошені були попереджені, що телефон у них заберуть після «вручення».

Волошин звернув увагу на той факт, що на відео дівчинка, у якої почали забирати телефон, не була засмучена — «образи і сліз не було». «Я почав наполягати на тому, на чому ми домовлялися, мені повертають телефон назад. Чому я не здався, щоб уникнути конфлікту? Все просто — у коробці був мій особистий телефон з усіма моїми даними про бізнес, моїм контентом, моїми напрацюваннями і так далі!» — заявив він.

Олександр Волошин упевнений, що вся ця ситуація була «підставою» з боку друга, який вирішив «хайпанути» і «перекупив акторів».

«Мамочка відмінно знає, як можна зачепити і затригерити більшість людей, просто скажи, що дитина засмучена, його зрадив улюблений блогер (хоча вона бачила мене вперше в принципі) і натисни на жалість», — пише блогер.

Тим часом дівчина блогера Анна Трінчер заявила, що Олександр вийшов на зв'язок після довгого мовчання, заявивши, що на нього нібито влаштували полювання.

Фрагмент фото зі сторінки Анни Трінчер у соціальних мережах.

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