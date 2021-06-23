Стала одеситкою і трохи єврейкою: 27-річна дружина Сави Лібкіна розповіла про перші місяці спільного життя
Після весілля відомий одеський ресторатор Сава Лібкін продовжує піклуватися про молоду дружину Марину Маричеву: дарує квіти і готує сніданки.
Крім того, Сава забрав кохану з Києва до Одеси. Про це молодята розповіли в інтерв'ю блогеру Анатолію Анатолічу.
«Я переїхала, почала жити з чоловіком, ми одружилися, змінилося все. Я тепер одеситка. Мене запитують, чи не єврейка я. Я відповідаю, що вже трішечки так», — розповіла Маричева.
Сніданки, за словами Сави, готує він, бо «любить це». У вільний час молодята ходять на концерти класичної музики. Весільну подорож вони провели ще до самого весілля — їздили на Мальдіви. Наразі планують поїздку до Італії, коли вона відкриється.
За словами Марини, вона вже була в Італії. Сава теж бував, але впевнений: з Мариною там буде особливо радісно.
«Я був холостяком рівно десять років. Це був певний спосіб життя, певний стиль, певна якість життя і певний сенс життя. Я скажу, що у моєму житті змінилося одночасно все. По-перше, я став домоцентричним. Прагну додому постійно. Апріорі мені тепло і затишно вдома, мені дуже комфортно вдома, мені цікаво вдома. Нарешті можу свою увагу і свою любов віддавати одній людині — Марині», — заявив Лібкін.
При цьому 59-річний Лібкін сподівається, що у нього ще будуть діти від Марини.
Доречі, ресторатор стверджував, що до зустрічі з нинішньою дружиною довго думав, що шлюб не для нього, але на його шляху трапилася «своя людина» і все змінилося.
Фото зі сторінки Сави Лібкіна у соціальних мережах.476
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