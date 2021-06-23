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Суспільство та люди

Колишньому заступнику голови «Укроборонпрому» Мустафі Найєму знайшли нову посаду

18:08 23 червня 2021
Мустафа Найєм

Мустафа Найєм, якого місяць тому позбавили посади заступника гендиректора «Укроборонпрому», став радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова на громадських засадах. Про це повідомляє «Бабель», якому новий радник підтвердив своє призначення.

Найєм відповідатиме за напрямок безпеки на транспорті, управління майном та корпоративними правами.

Під його кураторством реформа Держслужби України з безпеки на транспорті.

Мустафа Найєм народився 28 червня 1981 року у Кабулі. У 2004 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 2013 — Міжнародну академію журналістики Intajour в Німеччині.

Працював в різних ЗМІ. Зокрема, був кореспондентом російськомовної української версії газети «Коммерсант», кореспондентом і автором журналістських розслідувань інтернет-видання «Українська правда», ведучим ток-шоу «Сьогодні про головне» на каналі «ТВі».

Народний депутат України VIII скликання, екс-член Політичної ради партії «ДемАльянс».

Нагадаємо, 17 травня біля Найєма помер батько.

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