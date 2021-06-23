«Книжковий арсенал» і міжнародний фестиваль колажів: куди піти у Києві у вихідні

У Національній опері України:

24 червня — опера «Мадам Батерфляй»,

25 і 27 червня — балет «Данте»,

26 червня в 12:00 — концерт Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря, о 19:00 — опера «Джанні Скіккі» і балет «Кармен-сюїта»,

29 червня — опера «Служниця-пані» і балет «Шехеразада»,

30 червня — опера «Аїда».

Початок: 19.00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 50 грн.

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24 червня в Сирецькому парку відбудеться кінопоказ документального фільму «Люмьєри!»; 25 червня — фільм Роя Андерссона «Про нескінченність».

Початок: 21:00.

Вхід вільний, за попередньою реєстрацією.

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25 червня в парку імені Тараса Шевченка починає роботу «Кіновернісаж під відкритим небом». О 21:00 пройде показ фільму українського режисера Романа Перфільева «Безславні кріпаки».

Вхід вільний.

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До 27 червня в музейному комплексі «Мистецький арсенал» можна відвідати міжнародний літературний фестиваль «Книжковий арсенал». У програмі: презентації книг, лекції та обговорення, виставки, концерти та майстер-класи для дітей.

Адреса: вул. Лаврська, 10−12.

Ціна: від 50 грн.

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До 28 червня в Музеї історії Києва проходить міжнародний фестиваль колажів «Мистецтво не вічне».

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7.

Ціна: 50 грн.

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З понеділка по четвер на новій сцені «Пой сюди» пройдуть виступи українських музикантів. 24 червня відбудеться концерт групи Marevo.

Початок: 20:00.

Адреса: Паркова дорога, 4, територія ресторану «Курені».

Вхід вільний.

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Безкоштовно можна відвідати:

24 червня — меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка (вул. Вишгородська, 5); Національний музей Тараса Шевченка (бул. Т. Шевченка, 12); Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (вул. Саксаганського, 97 / 95б / 95); Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського (вул. Паньківська, 9).

25 червня — Музей української діаспори (вул. Московська, 40б); Музей окупації Києва (вул. Славгородська, Парк партизанської слави).

27 червня — літературно-меморіальний музей-квартира Павла Тичини (вул. Терещенківська, 5, кв. 1−3); Національний художній музей України (вул. М. Грушевського, 6).

28 червня — Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2); Музей театрального, музичного та кіномистецтва України (вул. Лаврська, 9, к. 26); Музей-квартира Віктора Косенка (вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4); Музей гетьманства (вул. Спаська, 16б).

30 червня — Національний музей літератури України (вул. Б. Хмельницького, 11); літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка (пров. Т. Шевченка, 8а).

Як повідомляли «ФАКТИ» раніше, на фестивалі «Білі ночі» на арт-заводі «Платформа» в Києві успішно виступили онуки Софії Ротару Анатолій та Софія. А в Мелітополі пройшов фестиваль «Черешневе» на честь головного багатства краю — черешні.

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