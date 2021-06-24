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Суспільство та люди

День пам’яті апостолів Варфоломія і Варнави: прикмети та заборони

11:05 24 червня 2021
Варфоломій і Варнава

Серед християнських свят червня є день пам'ять апостолів Варфоломія і Варнави, який припадає на четвер, 24 червня.

Варфоломій разом з апостолом Філіпом з проповідями ходив Сирією та Малою Азією. Згідно з переказами, в одному з міст вони молитвою здолали величезну єхидну, якій поклонялися місцеві жителі. Апостоли були схоплені та розіп'яті. А Йосип, якого прозвали Варнавою за доброту, продав усе своє майно і став проповідником.

Стверджується, що у цей пам'ятний день не можна байдикувати і свариться, вживати спиртне і брати гроші в борг. Не рекомендується також виходити з дому після заходу сонця.

Існують і прикмети, за якими можна скласти уявлення, наприклад, щодо майбутнього врожаю. Рік у цьому сенсі буде хорошим, якщо у цей день буйно зацвіла акація. Пізнє цвітіння горобини віщує довгу грибну осінь. А закриті бутончики шипшини й звєздчатки обіцяють скорий дощ.

Нагадаємо, що минулими вихідними православні та греко-католики відзначали одне з 12 найбільших, після Пасхи, християнських свят — Трійцю.

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