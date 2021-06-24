У метро Києва — збій системи оплати за проїзд: що сталося

У метро Києва, де минулої осені стався серйозний збій системи Kyiv Smart Card, наразі неможливо оплатити проїзд банківською карткою і за допомогою мобільних додатків Apple Pay і Google Pay.

«Фахівці усувають причини технічного збою. Просимо скористатися електронними квитками або купити одноразовий qr-квиток в автоматах», — повідомляють у столичній підземці.

Про відновлення роботи системи у звичайному режимі обіцяють повідомити відразу ж після усунення причин збою.

Нагадаємо, що столична влада заявила про плани підвищити ціни на проїзд у київському метро.

Фото зі сторінки Київського метрополітену у соціальних мережах.

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