Розтопіть лід упереджень: в центрі Києва з’явився величезний айсберг

Благодійний фонд Zagoriy Foundation встановив у Києві на території Книжкового Арсеналу величезний айсберг в рамках кампанії «Розтопіть лід упереджень». Як повідомляє пресслужба фонду, айсберг символізує стереотипи та упередження щодо благодійних фондів, адже саме через недовіру до цього сектору лише 3% українців допомагають через благодійні фонди.

За словами директорки Zagoriy Foundation Євгенії Мазуренко, інформаційна кампанія «Розтопіть лід упереджень» покликана розвінчати міфи про благодійний сектор, змінити думку суспільства щодо діяльності та привернути увагу до системної роботи благодійних фондів. Вона наголосила, що лише після того, як суспільство позбудеться стереотипів, можна побудувати довірливі та міцні відносини, що є основою для розвитку некомерційного сектору.

«Згідно з дослідженнями Zagoriy Foundation, одна з найбільших перепон для розвитку культури благодійності в Україні — недовіра до благодійних фондів. Щоб змінити цю ситуацію, ми створили інформаційну кампанію „Розтопіть лід упереджень“. Проєкт багатокомпонентний: частину ви побачите на Книжковому Арсеналі, частину — в місті, ще частину зможете прочитати на „Медіа Великих Історій“ в розділі Спецпроєкти. Головною задачею команди фонду було просто пояснити доволі складні процеси. Маємо надію, результат зацікавить кожного», — каже Мазуренко.

Zagoriy Foundation зібрав найчастіші стереотипи, що існують в суспільстві щодо роботи благодійних фондів. З їх спростуванням можна ознайомитись за посиланням.

Благодійний фонд Zagoriy Foundation створений в 2015 році родиною Загорій, бенефіціарами фармацевтичної компанії «Дарниця». Zagoriy Foundation системно реалізує десятки благодійних проектів, сприяє розвитку культури меценатства та філантропії в Україні. Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрийВівторок — частини глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився в США.



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