Отруєння в ресторані Харкова: заклад перестав оплачувати лікування постраждалих

Мережа ресторанів, після страв яких в Харкові з підозрою на харчове отруєння госпіталізували 45 осіб, спочатку оплачувала лікування постраждалих, але потім відмовила в компенсації. Про це повідомляє KharkivToday.

«Ми скооперувалися з тими, з ким їли суші, поспілкувалися та зрозуміли, що у всіх однакові симптоми. Зрозуміли, що це отруєння, плюс до того почали вже в соцмережах публікувати пости про те, що є ті, хто отруївся», — сказала Ганна Персикова, постраждала від отруєння 17 червня та госпіталізована з діагнозом" сальмонельоз".

За її словами, в лікарню приїжджали представники мережі ресторанів.

«Дівчина представилася директором, інші не представлялися, обіцяли допомогти в оплаті медикаментів, говорили: відправляйте чеки, ми все оплатимо, компенсацію, моральну шкоду», — стверджує Персикова.

Вона каже, що дійсно отримувала часткову компенсацію лікування, але ввечері 23 червня ресторан припинив виплати.

«До цього оплачували, але не в повному розмірі. Моральної компенсації не буде. Сказали, що перевірка нічого не виявила. Але сальмонела з повітря не береться. Божевільні болю в шлунку, не спиш, не їж, не працюєш», — поділилася Персикова.

Раніше повідомлялося, що дивне отруєння мешканців будинку сталося в Києві.

Фото: pixabay.com

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