Міський голова Рівного потрапив під статтю за намір «упакувати ромів»

Проти міського голови Рівного Олександра Третяка відкрили кримінальне провадження через загрозу ромам. Меру загрожує до п'яти років позбавлення волі, повідомляє РБК-Україна.

У поліції Рівненської області заявили, що провадження відкрито за фактом умисних дій, які спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності.

Олександру Третяку загрожує штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400−8500 гривень) або обмеження волі на строк до п'яти років.

Відкриття виробництва пов'язане із заявою мера. Він розповів, що на вулиці зустрів ромів і сказав, що у них є пару годин, щоб забратися з міста. Ті відповили, що не їздять потяги, автобуси.

«Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх спакуємо в автобус і вивеземо в їх рідне Закарпаття», — сказав Олександр Третяк.

Нагадаємо, в Ужгороді відбулася пожежа в таборі ромів.

Фото: Вікіпедія

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