27.32 / 27.56 32.52 / 32.96
Київ: +32
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Міський голова Рівного потрапив під статтю за намір «упакувати ромів»

11:26 25 червня 2021
Олександр Третяк

Проти міського голови Рівного Олександра Третяка відкрили кримінальне провадження через загрозу ромам. Меру загрожує до п'яти років позбавлення волі, повідомляє РБК-Україна.

У поліції Рівненської області заявили, що провадження відкрито за фактом умисних дій, які спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності.

Олександру Третяку загрожує штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400−8500 гривень) або обмеження волі на строк до п'яти років.

Відкриття виробництва пов'язане із заявою мера. Він розповів, що на вулиці зустрів ромів і сказав, що у них є пару годин, щоб забратися з міста. Ті відповили, що не їздять потяги, автобуси.

«Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх спакуємо в автобус і вивеземо в їх рідне Закарпаття», — сказав Олександр Третяк.

Нагадаємо, в Ужгороді відбулася пожежа в таборі ромів.

Фото: Вікіпедія

67

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Поліцейський і діти

НП у Кирилівці: дітей, яких віднесло вітром, вдалося зловити

Знаки зодіаку

Ретроградному Меркурію — відбій: п'ять знаків зодіаку, яким пощастить у коханні і фінансах

вареники

«Є секретний інгредієнт»: Клопотенко поділився простим рецептом вареників з вишнею

Віктор Павлік з дружиною

Сина Павліка виписали з пологового будинку з помилкою у свідоцтві про народження

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.