За два тижні наклали на себе руки троє підлітків з однієї «групи смерті»

У ніч на п'ятницю, 25 червня, в Росії вже третій підліток з групи «Синій кит» наклав на себе руки в Липецькій області на станції Долгоруково. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Під вантажний потяг кинулася 15-річна Лариса. До цього 11 червня покінчила життя самогубством на рейках 14-річна Марія, а 14 червня такому прикладу послідував її друг, 16-річний Олександр.

Справу про доведення до самогубства трьох осіб розслідує група слідчих. З відеозапису в телефоні загиблої Марії стало відомо, що вона була в групі «Синій кит» і виконувала завдання «куратора». У Ставрополі затримано підозрюваного в організації «груп смерті», в яких перебували загиблі на станції Долгоруково підлітки. Подібними групами він займається з 2017 року та примудрявся роздавати завдання, навіть коли перебував під слідством.

Нагадаємо, що в Україні хлопець зумів відговорити від суїциду шістьох підлітків, які перебували в «групі смерті».

Фото: pixabay.com

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