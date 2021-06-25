Сказали, що стоянка буде довгою: у Львові поїзд поїхав без пасажирів

Невдовзі після того, як літак авіакомпанії «МАУ» «забув» у аеропорту пасажирів і полетів, у схожу ситуацію потрапили люди, які їхали потягом сполученням Івано-Франківськ — Київ.

На історію однієї з відсталих від поїзда у Львові звернув увагу журналіст Олександр Рудоманов, який раніше працював в «Укрзалізниці».

«У Львові спочатку повідомили продовжену стоянку поїзду 749, але потім потяг вирушив вчасно. Мав чекати причіпні вагони з Відня, але все перегралося. Пасажири не знають, що робити», — пише журналіст, викладаючи у мережу скрін «крику про допомогу «пасажирки.

Втім, це далеко не кінець історії — Катерина продовжила публікувати звіти про ситуацію, сказавши, що люди в шоці: «Чергова домовилася з Києвом, що там черговий забере наші речі. Записали наші номери вагонів і місця. І все! Ні телефонів, ні паспортних даних. Тобто, приїжджає поїзд до Києва і підходьте, люди, розбирайте ось це ось все». За її словами, пасажирам запропонували проїхатися в … кабіні водія іншого поїзду.

Нагадаємо, що нещодавно у Греції через припинення роботи великого туроператора застрягли близько 500 українських туристів. У МЗС України пообіцяли, що 25−26 червня відбудуться спецрейси з Греції, щоб мандрівники змогли повернутися в Україну.

Фото з Pixabay.

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