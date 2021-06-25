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Суспільство та люди

Нова небезпека на курорті: у Кирилівці та Бердянську відпочиваючих лякають великі змії

15:49 25 червня 2021
змія

Після того, як відпочиваючі у курортній Кирилівці почали скаржитися на появу медуз, в мережу виклали відео з ще одним «курортником», який може неабияк попсувати відпочинок.

На акаунті «Подслушано в Кириловке» виклали відео, зняте на пляжі. В об'єктив потрапила досить велика змія.

Під цим постом зав'язалася палка дискусія. Одні люди стверджували, що плазун небезпечний, звертаючи увагу на капюшон у змії, інші запевняли, що відео — постановочне.

Тим часом «РІА Мелітополь» повідомляє, що про змій часто пишуть у соцмережах, стверджуючи, що їх часто помічають на пляжах у Кирилівці, на лимані, Примпосаді та Бердянську.

До речі, туристи, що відправилися у Бердянськ, почали скаржитися на навалу морських бліх — бокоплавів.

Фото — скріншот.

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