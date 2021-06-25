Блогери розперезалися: в Рівному місцева знаменитість роздяглася в тролейбусі і посварилася з кондуктором

Схоже, українські блогери починають застосовувати абсолютно неприпустимі методи для залучення передплатників. Днями в Рівному блогерка Катерина Крилова, відома як «Катя Майамі», роздяглася прямо під час поїздки у тролейбусі, пише місцеве видання «Рівненські новини».



Відеозвіт про свій «вчинок» вона виклала в Instagram.

Як можна зрозуміти з відео, дівчина за кадром поцікавилася у Каті, «слабо їй роздягнутися в тролейбусі».

Катерина відразу скинула з себе сукню, залишившись у купальнику та кедах. У такому вигляді блогерка продефілювала по задній частині тролейбуса.

Кондуктор вирішила зупинити витівку «Каті Майамі». Вона зажадала, щоб блогерка наділу маску. Дівчина тільки розсміялася на слова кондуктора.

Чим закінчився конфлікт — невідомо.

За даними місцевого ресурсу, в 2014 році 17-річна Катерина Крилова завоювала титул «Міс Рівненська область».



Нагадаємо, нещодавно у скандал потрапив блогер Олександр Волошин. Він нібито «подарував» новий iPhone 11 маленькій дівчинці для запису відео, а потім забрав дорогий гаджет. Пізніше Волошин виправдався, заявивши, що дитина з жінкою «наймані актори».

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