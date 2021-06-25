Став «зеленим пацифістом»: скандального блогера Коцабу облили зеленкою та закидали яйцями

Вночі, 25 червня, на пероні залізничного вокзалу в Івано-Франківську напали на блогера й ведучого Руслана Коцабу, який після закриття телеканалів Медведчука працює на «Першому Незалежності».

За словами Коцаби, на нього напала «група місцевих неонацистів». Інцидент стався, як тільки він вийшов з вагона поїзда.

«Зараз я, облитий зеленкою пацифіст і телеведучий — як ходяча реклама» зеленої влади «напередодні 25-ї річниці Дня Конституції!» — написав блогер у Facebook.

Відео з місця НП з'явилося на сторінці ВО «Тризуб» ім. Бандери у Facebook. Серед нападників також були активісти з «Карпатської Січі», «Фрайкора» і «Правого сектора».

Нагадаємо, щодо 55-річного Коцаби відкрито кримінальне провадження за підозрою в державній зраді. Блогер називав війну на Донбасі «громадянської», критикував українських військових, закликав ухилятися від мобілізації.

Коцабі загрожує від 5 до 15 років в'язниці. 29 червня Коломийський суд продовжить розгляд справи Коцаби.

фото https://www.facebook.com/ukrpacificus/

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