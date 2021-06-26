На засіданні Вченої ради Одеського національного медичного університету під головуванням ректора Валерія Запорожана підвели підсумки навчального року і присвоїли кваліфікацію фахівців і магістрів 1084 випускникам.

«Ми можемо привітати наших випускників з отриманням дипломів. Багато з вас продовжать навчання в ординатурі і аспірантурі і згодом займуть наші місця. Попереду вас чекають перші пацієнти, перші перемоги і, на жаль, поразки перед хворобами. Адже не в наших силах врятувати всіх людей від хвороб. Однак в наших силах врятувати їх від поганих лікарів. Завжди намагайтеся бути не просто добрими фахівцями, намагайтеся бути кращими. Я і весь наш колектив віримо в вас і пишаємося вашими успіхами «, — привітав Валерій Запорожан.

Зокрема, на підставі наказу МОЗ України про проведення випускних іспитів і відповідно до рішення екзаменаційної комісії ОНМедУ вирішено присвоїти кваліфікацію фахівців і магістрів 767 українським випускникам за фахом: «лікувальна справа» (555 випускників), «педіатрія» (62), «стоматологія «(90),» психологія «(14),» фармація «(23),» медико-профілактична справа «(23). Кваліфікацію фахівців і магістрів отримали також 317 іноземних випускників за спеціальністю «лікувальна справа» (272), «стоматологія» (43), «провізор» (2).

Звертаючись до випускників, Валерій Запорожан наголосив, що лікар — це професія, навчатися якої потрібно протягом усього життя.

«Ніколи не припиняйте вчитися, вірте в себе і повністю віддавайтеся роботі. Тоді ви обов'язково побачите те, заради чого в цю професію прийшов кожен лікар: врятовані життя, збережене здоров'я, подяку в очах рідних ваших пацієнтів, що її висловити словами. Цей момент варто всіх зусиль «, — закликав Валерій Запорожан.

Ректор також зазначив, що після завершення навчання всі випускники назавжди залишаються частиною сім'ї ОНМедУ.

«Одеський медуніверситет — наша альма-матер. У цих стінах вам завжди раді, тут вас завжди чекають, тут вами завжди будуть пишатися. Я буду щасливий, якщо серед вас є майбутній ректор нашого університету, проректори, декани, завідувачі кафедрами. З такою зміною нам не страшно буде йти на пенсію «, — сказав ректор.

Валерій Запорожан також привітав викладачів із завершенням навчального року та подякував за роботу щодо якісної підготовки майбутніх лікарів: «Спасибі за роботу, відповідальність і любов до нашої спільної справи. Бажаю добре відпочити і підійти до нового навчального року з новими силами і креативними ідеями «.

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