Не стригтися і не брати в борг: що заборонено в Петрів піст

З 28 червня, через тиждень після свята Святої Трійці, у православних віруючих, а також у греко-католиків розпочинається Петрів піст. Він завжди починається в понеділок, через дев'ять тижнів після святкування Пасхи, а останній його день припадає на 11 липня, напередодні свята первоверховних апостолів Петра і Павла.

Під час цього посту віруючим слід уникати сварок, намагатися прощати образи і не завдавати їх іншим.

Також під час посту необхідно утримуватися від гучних веселощів — не брати участь в масових гуляннях, не влаштовувати гучні вечірки з алкоголем. Ті, хто вірив у прикмети намагалися не брати і не давати в борг гроші. Вважалося, що той, хто дає, і бере ризикує надовго загрузнути в боргах. Стверджувалося, що не можна займатися рукоділлям і шиттям — в іншому випадку можна «зашити» своє щастя і добробут. Не бажано стригтися — волосся може втратити свою густоту.

Зате можна і потрібно, готуючись до свята Петра і Павла, очищати свій будинок від сміття і зайвих речей.

Більш докладно про правила дотримання Петрового посту читайте в матеріалі «ФАКТІВ»: Петрів піст: що можна і чого не можна робити, які продукти заборонені.

74

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter