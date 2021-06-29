Захотілося підзаробити на «екзотиці»: на українському курорті коня перефарбували в «зебру»
У курортному Скадовську (Херсонська область) підприємці змушували кінь катати відпочиваючих на пляжі, причому заради більшого заробітку перефарбували її в «зебру». Про це повідомив місцевий Telegram-канал.
«Це нормально з тваринами так звертатися?» , — задаються питанням автори фото і відео.
«Нехай на своїх горбах катають людей», «Десь в паралельному всесвіті батьки маленьких дітей катають на собі зебр», «Це кошмар … як і мавпочки і поні», — звучать коментарі під постом.
Раніше, коли в Одесі коня примушували возити туристів в спеку, поліція почала розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною.219
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