Захотілося підзаробити на «екзотиці»: на українському курорті коня перефарбували в «зебру»

У курортному Скадовську (Херсонська область) підприємці змушували кінь катати відпочиваючих на пляжі, причому заради більшого заробітку перефарбували її в «зебру». Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

«Це нормально з тваринами так звертатися?» , — задаються питанням автори фото і відео.

«Нехай на своїх горбах катають людей», «Десь в паралельному всесвіті батьки маленьких дітей катають на собі зебр», «Це кошмар … як і мавпочки і поні», — звучать коментарі під постом.

Раніше, коли в Одесі коня примушували возити туристів в спеку, поліція почала розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною.

219

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter