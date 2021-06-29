27.13 / 27.36 32.29 / 32.69
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Захотілося підзаробити на «екзотиці»: на українському курорті коня перефарбували в «зебру»

10:21 29 червня 2021
кінь на пляжі

У курортному Скадовську (Херсонська область) підприємці змушували кінь катати відпочиваючих на пляжі, причому заради більшого заробітку перефарбували її в «зебру». Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

«Це нормально з тваринами так звертатися?» , — задаються питанням автори фото і відео.

«Нехай на своїх горбах катають людей», «Десь в паралельному всесвіті батьки маленьких дітей катають на собі зебр», «Це кошмар … як і мавпочки і поні», — звучать коментарі під постом.

Раніше, коли в Одесі коня примушували возити туристів в спеку, поліція почала розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною.

219

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Неймовірно красива»: Каменських захопила фанатів в трикотажному платті без ліфчика

«Неймовірно красива»: Каменських захопила фанатів в трикотажному платті без ліфчика

Олександр Лукашенко

Білорусь розриває відносини з Євросоюзом: що задумав Лукашенко

Лев

Сильні і безстрашні: названі три знаки Зодіаку, яким усе до снаги

Кремль

Путін з Кримом потрапив у пастку: політолог назвав дату розвалу Росії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.