Готуйте захисні купальники: жалючі медузи з'явилися ще на одному азовському курорті

Після того, як на пляжах курортної Кирилівки почали з'являтися медузи, «гостей», які добряче попсували відпочинок туристам минулого року, помітили і у Приморському, що на Азовському морі.

Як пише запорізьке видання «Суббота плюс», у 2020 році багатьом відпочиваючим на Азовському морі запам'яталася навала медуз, у тому числі й корнеротів — люди скаржилися, що вони пірнають прямо у «желе». Страждали від медуз і діти.

Схоже, ситуація може повторитися і у році поточному: в Приморську місцеві жителі почали помічати «корнеротіков». Медузи ще маленькі, але через місяць вони підростуть …

«По ходу, цього року знову на Азові буде мільйон медуз. Ось такі ось маленькі, ну, а через місяць будуть величезними. Готуйте захисні купальники. Хана у цьому році. Знову буде навала медуз», — говорить автор відео.

Схожа ситуація, до речі, вже спостерігається і у Бердянську. «Ми їх не чекали! А вони припливли !!!» — підписав своє відео один з місцевих жителів.

На кадрах видно, що з моря люди дістали з два десятки медуз.

Ще одна відпочивальниця також помітила медуз у Бердянську: «Я так мріяла купуватися без медуз. І кругом куди не кинься — медузи. Загалом, одна медуза на один квадратний метр. Але вони поки що не сильно великі. Я сьогодні плавала, мене ще не жалили. Але куди не кинь — медузи, медузи, медузи… Потрібно крім надувних кругів та матраців купувати ще й костюм… Тоді буде нормально».

Раніше туристка, яка відпочила у далеко не найдешевшому готелі Кирилівки, поскаржилася, що у номері, який коштував 2 тисячі гривень на добу, не було навіть туалетного паперу, і що сервіс її не влаштував.

Фото з Pixabay.

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