«Ми з Кернесом були знайомі 40 років, він привів Харків до ладу, як ніхто», — Ярославський

Відомий український бізнесмен Олександр Ярославський у репортажі видання strana.ua, приуроченому до дня народження Геннадія Кернеса (збігся в цьому році з Днем молоді — 27 червня), поділився своїми спогадами про мера Харкова Кернеса: як вони розсварилися, але незадовго до смерті очільника міста помирилися і будували спільні плани щодо розвитку Харкова.

«Шикарні! — каже Ярославський. — Геннадій Адольфович дзвонив і питав, що і як зробити. Добкін, перед тим як їхати на подання (а тоді йшли довгі дебати, кого губернатором ставити), радився. Я, як зараз, пам'ятаю: сиджу ввечері на стадіоні „Металіст“. Він приїжджає і каже: „Олександре Владиленовичу, я прошу Вашого благословення. Я їду на представлення губернатором“. Я думаю, він боявся, щоб я не вставив туди когось свого. Я йому сказав, що мені все одно, я взагалі туди нікого не тягнув. Ну й чим закінчилося губернаторство Добкіна? Нічим, фотографіями з риболовлі…», - згадує бізнесмен.

Причиною того, що Ярославський з Кернесом довгий час не спілкувалися, стала суперечка через земельну ділянку, забрану у брата бізнесмена Олексія.

«У брата забрали землю, на цьому все закінчилося. Я був змушений відкрити рот, сказати Кернесу все, що думаю, так ми й розійшлися. Це наклалося на історію з Януковичем», — згадує бізнесмен, розповідаючи, з чого почалися його проблеми, які привели до продажу «Металіста».

За словами бізнесмена, його проблеми почалися з відмови йти в список «Партії регіонів».

«Янукович мене поставив тридцять третім номером. Але я від списку відмовився», — згадує Ярославський епоху сходження екс-президента і його політсили, яка підгрібала найбільш ласі активи під себе. — «Януковичі» закатали під асфальт усіх. В принципі мене врятувала втеча Януковича", — розповів Ярославський, який втратив в епоху його правління деякі зі своїх активів.

Ярославський зазначив, що саме Кернес зробив найбільший внесок у розвиток Харкова: «Кернес молодець. Зрозуміло, що сам він лопатою не працював, але так, як привели при ньому Харків до ладу, не робив ніхто».

Після примирення, яке відбулося у день народження Ярославського наприкінці 2019 року, вони разом з Кернесом будували плани на майбутнє, а колишній мер відверто пишався тим, що зробив для міста: «Це класно, коли людина хвалиться своїми успіхами, — говорить бізнесмен про своє спілкування з колишнім мером Харкова. — Наприклад, коли він показує парк. Він часто приїжджав до мене у готель. Ми сиділи, розмовляли. Я до нього постійно їздив. Кожен день. Видно, так не вистачало спілкування, що ми почали бачитися щодня. І потім зараз у нас інші можливості. У нього — як у мера, у мене — як у бізнесмена з грошима. Ми могли обговорювати великі міські проєкти».

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