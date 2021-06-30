Ніцой розкритикувала автора переможного голу збірної України за російську мову: у мережі палкі суперечки

Письменниця і громадський діяч Лариса Ніцой розкритикувала автора переможного голу в матчі Україна — Швеція на Євро-2020 Артема Довбика, нарікаючи на те, що спортсмен відповідав на запитання журналістки, поставлене українською, російською мовою, чим спровокувала серйозну дискусію у соціальних мережах.

Так, на своїй сторінці у Facebook вона розмістила фрагмент відео — футболіст відповідає на запитання журналістки. Після його відповіді підмонтована частина відео з самою Ніцой, яка зітхає і утикається обличчам в руку — у мережі цей жест називають «фейспалм» або «рука-обличчя».

Відео було розміщене невдовзі після завершення матчу, а вранці під пост потягнулися інтернет-користувачі. Були серед них ті, хто визнавав існування мовної проблеми серед спортсменів, а також ті, хто вказував письменниці на те, що вона роздуває мовне питання і нівелює перемогу української збірної.

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Фото з сайту ФФУ.

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