На курорті під Одесою заборонили купатися у морі: що сталося

В Одеській області, де нещодавно небезпечно зеленіло Чорне море, заборонили купатися на пляжі Чорноморська.

У мережі повідомили, що на пляжі вивішений червоний прапор, оскільки море брудне — відповідна інформація з'явилася в Instagram на акаунті Chornomorsk.

«Купання у морі заборонено! Відпочиваючі помітили, що море трохи „заміновано“ какульками. Фахівці взяли пробу води, за 2 дня дізнаємося результат», — йдеться у повідомленні.

Також ресурс розмістив коментар головного санітарного лікаря України на водному транспорті Миколи Голубятникова, який заявив, що забрудненість води — наслідок культури відпочинку людей, оскільки каналізація у місті працює у штатному режимі, без аварійних зливів у море.

«Два рази на тиждень ми відбираємо воду для аналізу. З початку літа відхилень від норм не було. Вода не відповідала нормам тільки у період після дощів — в ній знаходили багато мулу та сторонніх предметів», — зазначив він.

А директор лабораторного центру МОЗ на водному транспорті порекомендував не купатися у морі після злив, оскільки вода з ливнівки у Чорноморську стікає в море без очищення.

Нагадаємо, що на Одеську область нещодавно обрушилася потужна злива. Зокрема, було серйозно підтоплено місто Ізмаїл.

Фото Chornomorsk із соціальних мереж.

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