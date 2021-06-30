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Суспільство та люди

Введення е-квитка в Києві відклали до 2023 року

16:38 30 червня 2021
Електронна карта

У Києві, де ввели нові види карток для оплати транспортних послуг, з 1 липня 2021 року на 1 січня 2023 року перенесли ведення автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті. Розпорядження про це підписав голова КМДА Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна.

Відзначається, що розпорядження прийняте «з метою продовження термінів проведення дослідної експлуатації» системи. Причому дослідна експлуатація почалася ще в 2018 році.

Нагадаємо, в ході тестування киянам пояснювали, що електронний квиток повинен прийти на зміну в тому числі безконтактними карткам зеленого кольору для проїзду в метро.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують пов'язати єдиним електронним квитком всі види транспорту — поїзди, літаки, автобуси.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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