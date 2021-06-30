Виставка старовинних килимів і святкування Дня Канади: куди піти у Києві у вихідні

У Національній опері України:

1 липня — балет «Дама з камеліями»,

2 липня — опера «Севільський цирульник»,

3 і 4 липня — концерти, присвячені завершенню 153-го театрального сезону.

Початок: 19.00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 50 грн.

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1 липня в 18:30 в Національному музеї Тараса Шевченка відкривається виставка відомого фотографа Дениса Копилова «Ковчег «Чорнобиль: Перезавантаження». Виставка буде працювати до 25 липня.

Адреса: бул. Шевченко, 12.

Вхід вільний.

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З 1 по 4 липня на Михайлівській площі відбудеться святкування Дня Канади і виставка скульптур у формі кленового листа, розмальованих українськими і канадськими художниками.

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До 12 липня в Музеї історії Києва проходить виставка, організована Музеєм воєнного дитинства.

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 7.

Вхід вільний.

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До 4 липня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва проходить виставка рідкісних зразків килимарства України, датованих XVIII — початком ХХ століття.

Адреса: вул. Лаврська, 9.

Ціна: 30−60 грн.

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До 25 серпня в парку імені Тараса Шевченка працює «Кіновернісаж під відкритим небом». 1 липня в 21:00 відбудеться показ фільму режисера Володимира Тихого «Брама».

Вхід вільний.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про виставки «Зброя та безпека 2021» і «Авіасвіт 2021», на яких були представлені новітні зразки вітчизняного озброєння.

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