Відома українська телеведуча звинуватила Ткаченко в расизмі: міністр відповів

Телеведуча Кароліна Ашіон, батько якої живе в Нігерії, заявила, що кілька років тому нинішній міністр культури Олександр Ткаченко, котрий тоді був гендиректором «1+1», проявив «хамство та расизм» по відношенню до неї. Про це ведуча написала в своєму Facebook .

Епізод, за словами Ашіон, стався шість років тому, коли вона хотіла взяти участь у кастингу ведучих ранкового шоу.

«Відповідь була карколомною: „Ви в дзеркало себе бачили? Аудиторія нашого каналу не те щоб… Я не готовий ризикувати рейтингами…“ Далі — шок, море сліз і звільнення. Бачила я себе в дзеркало? Так, бачила. Начебто», — написала Ашіон.

Вона стверджує, що Ткаченко, вже будучи міністром культури, при зустрічі не вибачився за свою поведінку.

«І знову отримала у відповідь» нетленку": «Так, а що ви хотіли від мене почути? Вас влаштує відповідь, що зараз я б такого не сказав?» Я остовпіла. Але дружина міністра не мовчала. І навіть тикала мені чомусь, вважаючи за свій обов'язок, напевно, захистити чоловіка…"Так, а може, мені ще вибачення у вас попросити?" — сказав Ткаченко з посмішкою на обличчі", — написала ведуча.

Вона називає поведінку міністра «не просто хамством, а расизмом».

У коментарі до посту Олександр Ткаченко написав, що завжди звертав увагу тільки на особистість і професіоналізм.

«Прикро, що через ваше не отримання позиції на іншому каналі того само холдингу — у вас склалося таке образливе враження», — підкреслив він.

Коментарі до посту написало багато відомих людей. Зокрема, політолог Віктор Уколов заявив, що вже обговорюється початок кампанії за відставку Ткаченко.

Раніше повідомлялося, що Катя Осадча взяла інтерв'ю у свого колишнього шефа — Олександра Ткаченко.

Фото з Facebook Кароліни Ашіон

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