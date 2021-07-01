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Суспільство та люди

Унікальна дівчинка, за долею якої стежила вся Україна, померла у Вінниці

11:08 1 липня 2021
Унікальна дівчинка, за долею якої стежила вся Україна, померла у Вінниці

У Вінниці померла юна талановита художниця, 11-річна Іра Химич, у якій був діагностований синдром Хадчінсона-Гілфорда (прогерія) — дівчинка старіла на 8−10 років за рік.

Про смерть дочки повідомила її мама, Діана Химич .

«Ірочка померла. Вчора зупинилося її серденько. Вибач, сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати», — пише жінка на своїй сторінці у соціальних мережах.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам» Діана Химич розповідала, що до двох місяців Іринка практично не відрізнялася від здорових дітей, а потім з'явилися перші ознаки захворювання: шкіра стала червоною, як після опіку, підшкірної клітковини майже не було. Спочатку лікарі думали, що це захворювання шкіри, але десь у два роки у дівчинки почалися проблеми з суглобами, випало волосся… Її обличчя і голова були наче покриті пергаментним папером, через який просвічується кожна судинка.

Взимку 2019 року в Києві в Українському домі проходив аукціон картин тоді 9-річної художниці.

Фото зі сторінки Діани Химич в соцмережах.

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