Розмова Ніцой з Довбиком виявилася пранком: у мережі з'явилося відео розіграшу

Письменниця Лариса Ніцой, яка нібито поспілкуватися з автором переможного голу в матчі Україна — Швеція на Євро-2020 Артемом Довбиком, проте не виключала, що це був розіграш, мала рацію.

Як передає Island TV, телефоном з Ніцой спілкувався журналіст Василь Крутчак, який представився футболістом, який нібито захотів поговорити з письменницею після критики за його відповіді російською мовою.

Під час розмови «Довбик» пообіцяв Ларисі Ніцой, що вся збірна України перейде на українську мову і запросив її поїхати на матч з Англією, який відбудеться у Римі.

Нагадаємо, що пост Лариси Ніцой у соціальних мережах, в якому вона критикувала Артема Довбика, дав старт серйозній дискусії. Думки інтернет-користувачів розділилися — одні підтримували письменницю, а інші говорили про те, що вона спекулює на мовному питанні і нівелює перемогу української збірної.

Фото Лариси Ніцой із соціальних мереж.

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