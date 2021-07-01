Бердянськ, Залізний Порт і Туреччина: в Google розповіли, де мають намір відпочивати в цьому році українці

Google представив аналіз пошукових запитів українських користувачів зі словами «відпочинок в / відпустку в» за останні 3 місяці.

Виявилося, що в цьому сезоні співвітчизників більше цікавлять курорти всередині країни, а в ТОП-3 входять Бердянськ, Залізний Порт і Коблево.

За ними слідують Затока, Кирилівка, Одеса, Седово (до речі, воно розташоване на непідконтрольною території Донецької області), Скадовськ та Щасливцеве.

Що стосується зарубіжних напрямків відпочинку, то першість міцно утримують Туреччина, Кіпр, Албанія, Болгарія і Чорногорія. Також в ТОП-10 входять Хорватія, Греція, Єгипет, Грузія і ОАЕ.

До речі, «ФАКТИ» писали, які обмеження для туристів скасовує Туреччина з 1 липня.

Фото azov.zp.ua/

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