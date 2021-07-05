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Суспільство та люди

Не лише медузи та злодії: відпочиваючих на азовських курортах спіткала нова неприємність

9:09 5 липня 2021
Кирилівка

У курортній Кирилівці, відпочиваючі в якої раніше скаржилися на з'явившихся в Азовському морі медуз, а також на крадіжки у номерах, туристам доводиться уживатися ще й з великою кількістю комарів.

Відпочиваючі стверджують, що цього року кусючих «сусідів» набагато більше, ніж у попередньму сезоні відпусток. Масу відгуків отримала у соцмережі жінка, яка поцікавилася у тих, хто вже відпочиває на морі, як ситуація з комарами, розмістивши своє питання на сторінці «Любимая Кирилловка».

Відпускники пишуть, що особливо багато комарів на Степці (Степок. — Авт.), а на початку Федотової коси — менше.

Нагадаємо, що раніше українців, плануючих відпустки, попереджали про шахраїв, які обманюють туристів, «здаючи в оренду» їм неіснуючі номери. Людям радять порадили орендувати житло у перевірених власників.

Фото — скріншот.

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