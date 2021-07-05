«Був на дні 20 хвилин»: відомий медик розповів дивовижну історію порятунку

У лікарні ім. Мечникова у Дніпрі, в реанімації якої нещодавно помер старший солдат Віктор Лаптінов, який отримав важкі травми у ДТП, врятували чоловіка, який захлинувся через спазм судин і опинився на дні водойми.

«Володимира за добу було врятовано двічі. Після важкого спекотного трудового дня він з розгону занурився у прохолодну воду. Спазм судин, тимчасова втрата координації — захлинувся і опинився на дні водойми, більше 20 хвилин», — пише на своїй сторінці у соцмережах головлікар медустанови Сергій Риженко.

За його словами, люди, які побачили чоловіка у воді, дістали його з водойми і почали проводити реанімаційні заходи — серед них був медик.

«Потім сіро-синє тіло без ознак життя доставили у реанімацію Мечникова. Утоплення, гемоліз, кома II. П'ять діб на ШВЛ. Набряк легень, набряк головного мозку. Все минулося. Зараз Володимир бігає і переживає за роботу, абсолютно не думаючи про те, що життя йому подарована вдруге», — пише Риженко.

Ексклюзивний матеріал про порятунок малюка, у якого кров з горла била фонтаном, а медики чотири години рятували його життя, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

165

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter