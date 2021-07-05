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Суспільство та люди

Заявляв, що команда Шевченка перемагала завдяки російській мові: спортпропагандиста з РФ внесли до «чорного списку» Мінкульту

14:04 5 липня 2021
Дмитро Губернієв

Російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва, що критикував нову форму збірної України, внесли до списку осіб, що загрожують національный безпеці України. Рішення ухвалило Міністерство культури і інформаційної політики, повідомила прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, росіянин неодноразово образливо висловлювався на адресу України. Так, після перемоги збірної України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020 пропагандист заявив, що українська збірна виграла завдяки … російській мові.

«О, велика і могутня російська мова! Якою дає вказівки підопічним знаменитий український футболіст і тренер Андрій Шевченко! Олександр Зінченко в інтерв'ю розповість! Прекрасною російською! Російська мова — творець українського футбольного успіху!» — написав тоді Губернієв в Telegram.

Коментатор у відповідь на включення до «чорного списку» Мінкульту обізвав його «міністерством українського безкультур'я».

«Мабуть, міністерство культури збентежило те, що я звертав увагу на те, що їхня збірна розмовляє російською мовою. Це рішення міністерства українського безкультур'я! Мені за них соромно! Якщо я представляю загрозу національній безпеці, підтримуючи український спорт, то мені дуже шкода цих людей», — сказав він в коментарі «Спорт-Експресу «.

Раніше Мінкульт спочатку вніс до «чорного списку» російського співака Філіпа Кіркорова, а потім раптом виключив його з переліку.

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