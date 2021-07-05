Кращі вірші, листівки та побажання до дня Івана Купала

У дохристиянську пору наші предки святкували день літнього сонцевороту (за старим стилем його відзначали на два тижні раніше — в червні), який зараз припадає на 7 липня. В ніч з 6 на 7 липня настає одне з найпопулярніших народних свят — Івана Купала (Купало, Купайло — ім'я язичницького божества родючості). Пізніше в цей же час стали відзначати й християнське Різдво Іоанна Хрестителя. Обидві дати хоча і збігаються, але свята різні.

У купальських традиціях переплелися як християнські, так і язичницькі вірування. За старих часів пращури вшановували бога Сонця, від якого залежало все живе на землі. Основними символами містичного і романтичного свята Івана Купала досі є стихії природи — вода, вогонь, рослинність.

За старих часів вважалося, щоб знайти силу і здоров'я, до сходу сонця треба скупатися в росі або в річці. Всю ніч з 6 на 7 липня люди співали та хороводили, а за допомогою вінків, кинутих на воду, дівчата ворожили на судженого. Обов'язковим ритуалом було розведення багаття, через яке стрибала молодь (якщо під час стрибка пара не розімкне руки, то подружні узи будуть міцними). Коли вогонь згасав, через нього навіть переводили домашню худобу (щоб не боліла). В кінці свята спалювали (або топили) прикрашене купальське дерево і солом'яну (або трав'яну) ляльку Мареноньки, щоб все погане з ними й пішло. На Купала зазвичай заготовляли трави, цілющі властивості яких посилювалися саме в купальський період.

У ніч на Купала відважні та сміливі йшли шукати квітку папороті, яку, за легендою, ховала від людей лісова нечисть. І тому, хто все-таки зірве заповітну квітку, пощастить побачити земні скарби, розуміти тварин і заглядати у майбутнє…

Яскравими листівками та добрими побажаннями можна привітати рідних, близьких і знайомих людей.

На Івана на Купала

Роса на траву упала!

Мерщій водою умивайся,

І щастям заливайся.

А потім бігом на подвір'я —

У танок біля багаття!

І вінки плети, і смійся —

І на краще лише надійся!

В день Івана Купала від душі бажаю щедрості долі і пишності природи, чистої води і яскравого вогню, душевного зцілення і бадьорості тіла, доброї вдачі та добробуту.

В ніч Іванову купайтесь,

Веселіться, розважайтесь,

Ось прийшов Іванів день —

Святкувать його не лінь!

Нумо всі вінки плетіть,

Вниз по річці їх спустіть.

Як Іванів день прийде —

Він нам щастя принесе!

У ніч напередодні Івана Купала

Дівчина довго вінок заплітала:

Безліч трав і запашних квітів —

Ось і віночок купальський готовий!

Ви і сьогодні вінок заплітайте:

Щастя і радість, добро збирайте,

Ніжність і милість в нього додавайте,

День цей чистий усмішкою зустрічайте!

У ніч купальську, тиху

Запалимо вогонь,

Щоби біда і лихо

Стояли осторонь.

Добро, що є навколо,

Єднається в цей час,

Хай сила зла ніколи не опанує нас!

В цей день Іван Купало

Дарує радостей чимало:

Стрибай ти через вогнище,

Про трави не забувай цілющі,

Чи квіточки збирай,

І в вінки їх заплітай,

Для здоров'я постарайся —

У чистих водах покупатись!

На Івана на Купала

Розгулятись місця мало,

Хочуть всі у ліс піти,

Квітку папороті знайти.

Якщо квітку цю знайдеш,

То багато заживеш!

Як не знайдеш, то не злися,

Співай, гуляй і веселися.

Нехай гарний настрій та усмішка на вашому обличчі з'являються не тільки у свята, а й у будні. А кожному, хто вірить в диво, нехай зустрінеться справжнісінька квіточка папороті.

З днем Івана Купала!!! Нехай душевне багаття радості відганяє всі печалі та хвороби, а водоспади веселощів і сміху пожвавлюють серце! Вір в чудеса, вони трапляються!

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