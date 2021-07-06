В Одесі компанія відпочивальників влаштувалася смажити шашлик… на Вічному вогні

В Одесі, де навесні цього року вандали кілька разів паплюжили пам'ятники загиблим на Донбасі, у центральному парку культури і відпочинку імені. Т.Г. Шевченка на Алеї Слави біля підніжжя монументу Невідомому матросу компанія відпочивальників влаштувала пікнік, взявшись готувати шашлик … прямо на Вічному вогні.

«Вони взяли дітей, пиво, смачненьке і пішли смажити у парк Шевченка на Вічному вогні, — повідомили у Департаменті муніципальної безпеки міської ради. — Першим компанію побачив оператор центрального пульту системи відеоспостереження „Центр-077“. Він відразу повідомив про це співробітникам „Муніципальної варти“, які перебували на патрулюванні. Вони прибули протягом декількох хвилин і ввічливо попросили відпочиваючих пошукати більш відповідне місце для пікніку».

На варварство бурхливо відреагували у мережі. Користувачі обурювалися: «варварів і негідників просять і … відпускають. Просто так, погулятися далі і напаскудити в іншому місці», а варто було б подібні витівки жорстко присікати, в рамках закону. Адже в діях згаданої компанії простежується порушення чинного законодавства, аж до кримінальної відповідальності за вандалізм і наругу над меморіальними спорудами.

Нагадаємо, що в Києві дівчину, яка брала участь у перформансі і смажила яєчню на «Вічному вогні», протестуючи проти нераціонального використання природного газу, заарештували. Вона провела під арештом три місяці, після чого суд визнав її винною і засудив до трьох років умовно. Правда, через кілька років вона відсудила 4 тисячі євро — Європейський суд з прав людини визнав Україну винною у незаконному надтерміновому триманні під вартою Анни Сінькової. Правда, не оскаржив рішення українських суддів, які визнали її винною у паплюженні могили Невідомого солдата.

Фото — скріншот.

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