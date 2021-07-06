Нові тарифи на паркування у Києві: у КМДА повідомили, коли почнуть штрафувати водіїв

Водіїв у Києві, де з 1 липня встановили нові ціни на паркування автомобілів, почнуть штрафувати за новими тарифами за порушення правил паркування з 16 липня — до цього часу триватиме так званий «режим лояльності».

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, перші два тижні інспекція з паркування буде інформувати водіїв про нові правила, пояснювати, як встановити додаток і як розібратися у новій системі оплати.

«Якщо інспектор виявить авто, власник якого не оплатив паркування, він покладе на лобове скло роздруковану інформаційну довідку з роз'ясненням про розмір штрафу і порядку оплати. Такий період лояльності триватиме два тижні — з 1 до 16 липня», — зазначив він.

Згідно з новими тарифами, у I зоні (центральна частина столиці) година парковки коштує 35 гривень, у II зоні (території, прилеглі до центру) — 25 гривень, а у спальних районах година парковки, як і раніше, коштуватиме 5 гривень.

Всі майданчики будуть обладнані інформаційними табличками, на яких вкажуть тариф у певному місці, а також QR-код для зручного переходу до механізму оплати.

«У разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи відповідно до чинного законодавства — у 20-кратному розмірі від вартості години паркування у залежності від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно», — відзначили у КМДА.

Оплата за парковку здійснюється безготівковим шляхом через додатки «Київ Цифровий», «Приват 24», Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. Готівкою парковку можна оплатити лише у терміналі Easy Pay.

У вихідні дні, а також у робочі дні з 22:00 до 8:00 парковки залишається безкоштовним.

Ексклюзивний матеріал з порадами, що робити, якщо водія несправедливо оштрафували, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото КМДА.

59

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter