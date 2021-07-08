Кіно під відкритим небом і безкоштовні екскурсії: куди піти у Києві у вихідні
До 12 липня в Інституті проблем сучасного мистецтва проходить фестиваль Ukrainian Contemporary Women's Art Fest 2021. В експозиції — живопис, інсталяція, кераміка, колажі, фотоарт 32 художниць з України, США, Нідерландів, Вірменії та Ізраїлю.
Адреса: вул. Євгена Коновальця, 18д.
Вхід вільний.
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8 липня в 17:00 в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва — відкриття виставки Роксолани Дудки «Народне. Традиційне. Сучасне».
Адреса: вул. Лаврська, 9.
Ціна: 20−60 грн.
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З 9 по 25 липня в мистецькому центрі «Шоколадний будинок» відкрито виставку художника Юрія Вакуленка «Три».
Адреса: вул. Шовковична, 17/2.
Ціна: від 50 грн.
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10 липня в 12:00 у Музеї гетьманства відбудеться відкриття персональної виставки творів Антоніни Кукоби «Лірика в живописі».
Адреса: вул. Спаська, 16б.
Ціна: 5−30 грн.
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До 25 серпня в парку імені Тараса Шевченка працює «Кіновернісаж під відкритим небом».
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8 липня о 21:30 відбудеться показ документального фільму про Київ режисера Віктора Придувалова «Місто, яке зникає».
Вхід вільний.
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До 28 липня в Центрі української культури та мистецтва діє виставка художниць-абстракціоністок Прикарпаття «Зоряні Зґарді».
Адреса: вул. Хорива, 19 В.
Вхід вільний.
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У Національному будинку органної та камерної музики України проходять концерти:
8 липня — «Органна спадщина Баха»,
9 та 14 липня — «Віват Россіні!»,
10 липня — «Органна музика різних часів»,
12 липня — «Бах, Моцарт, Мендельсон»,
13 липня — «Музичний діалог континентів».
Початок: 19:30.
Адреса: вул. Велика Васильківська, 77.
Ціна: від 50 грн.
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Щосуботи о 12:00 проводяться безкоштовні екскурсії по Києву українською мовою.
Маршрут екскурсії: Хрещатик, Європейська площа, арка Дружби народів, парк «Володимирська гірка», Пейзажна алея, Андріївський узвіз. Для участі необхідна реєстрація.
Збір біля будівлі Київської міської державної адміністрації.
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Раніше «ФАКТИ» розповідали про виставки «Зброя та безпека 2021» та «Авіасвіт 2021», де були представлені новітні зразки вітчизняного озброєння, зокрема бойовий робот.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»89
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