Кіно під відкритим небом і безкоштовні екскурсії: куди піти у Києві у вихідні

До 12 липня в Інституті проблем сучасного мистецтва проходить фестиваль Ukrainian Contemporary Women's Art Fest 2021. В експозиції — живопис, інсталяція, кераміка, колажі, фотоарт 32 художниць з України, США, Нідерландів, Вірменії та Ізраїлю.

Адреса: вул. Євгена Коновальця, 18д.

Вхід вільний.

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8 липня в 17:00 в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва — відкриття виставки Роксолани Дудки «Народне. Традиційне. Сучасне».

Адреса: вул. Лаврська, 9.

Ціна: 20−60 грн.

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З 9 по 25 липня в мистецькому центрі «Шоколадний будинок» відкрито виставку художника Юрія Вакуленка «Три».

Адреса: вул. Шовковична, 17/2.

Ціна: від 50 грн.

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10 липня в 12:00 у Музеї гетьманства відбудеться відкриття персональної виставки творів Антоніни Кукоби «Лірика в живописі».

Адреса: вул. Спаська, 16б.

Ціна: 5−30 грн.

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До 25 серпня в парку імені Тараса Шевченка працює «Кіновернісаж під відкритим небом».

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8 липня о 21:30 відбудеться показ документального фільму про Київ режисера Віктора Придувалова «Місто, яке зникає».

Вхід вільний.

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До 28 липня в Центрі української культури та мистецтва діє виставка художниць-абстракціоністок Прикарпаття «Зоряні Зґарді».

Адреса: вул. Хорива, 19 В.

Вхід вільний.

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У Національному будинку органної та камерної музики України проходять концерти:

8 липня — «Органна спадщина Баха»,

9 та 14 липня — «Віват Россіні!»,

10 липня — «Органна музика різних часів»,

12 липня — «Бах, Моцарт, Мендельсон»,

13 липня — «Музичний діалог континентів».

Початок: 19:30.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 77.

Ціна: від 50 грн.

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Щосуботи о 12:00 проводяться безкоштовні екскурсії по Києву українською мовою.

Маршрут екскурсії: Хрещатик, Європейська площа, арка Дружби народів, парк «Володимирська гірка», Пейзажна алея, Андріївський узвіз. Для участі необхідна реєстрація.

Збір біля будівлі Київської міської державної адміністрації.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про виставки «Зброя та безпека 2021» та «Авіасвіт 2021», де були представлені новітні зразки вітчизняного озброєння, зокрема бойовий робот.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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