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Суспільство та люди

Кіно під відкритим небом і безкоштовні екскурсії: куди піти у Києві у вихідні

9:59 8 липня 2021
Вид на Хрещатик

До 12 липня в Інституті проблем сучасного мистецтва проходить фестиваль Ukrainian Contemporary Women's Art Fest 2021. В експозиції — живопис, інсталяція, кераміка, колажі, фотоарт 32 художниць з України, США, Нідерландів, Вірменії та Ізраїлю.

Адреса: вул. Євгена Коновальця, 18д.

Вхід вільний.

***

8 липня в 17:00 в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва — відкриття виставки Роксолани Дудки «Народне. Традиційне. Сучасне».

Адреса: вул. Лаврська, 9.

Ціна: 20−60 грн.

***

З 9 по 25 липня в мистецькому центрі «Шоколадний будинок» відкрито виставку художника Юрія Вакуленка «Три».

Адреса: вул. Шовковична, 17/2.

Ціна: від 50 грн.

***

10 липня в 12:00 у Музеї гетьманства відбудеться відкриття персональної виставки творів Антоніни Кукоби «Лірика в живописі».

Адреса: вул. Спаська, 16б.

Ціна: 5−30 грн.

***

До 25 серпня в парку імені Тараса Шевченка працює «Кіновернісаж під відкритим небом».

***

8 липня о 21:30 відбудеться показ документального фільму про Київ режисера Віктора Придувалова «Місто, яке зникає».

Вхід вільний.

***
До 28 липня в Центрі української культури та мистецтва діє виставка художниць-абстракціоністок Прикарпаття «Зоряні Зґарді».

Адреса: вул. Хорива, 19 В.

Вхід вільний.

***
У Національному будинку органної та камерної музики України проходять концерти:

8 липня — «Органна спадщина Баха»,

9 та 14 липня — «Віват Россіні!»,

10 липня — «Органна музика різних часів»,

12 липня — «Бах, Моцарт, Мендельсон»,

13 липня — «Музичний діалог континентів».

Початок: 19:30.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 77.

Ціна: від 50 грн.

***

Щосуботи о 12:00 проводяться безкоштовні екскурсії по Києву українською мовою.

Маршрут екскурсії: Хрещатик, Європейська площа, арка Дружби народів, парк «Володимирська гірка», Пейзажна алея, Андріївський узвіз. Для участі необхідна реєстрація.

Збір біля будівлі Київської міської державної адміністрації.

Читайте також: «Чорна вдова» зі Скарлетт Йоганссон та «Ми є Ми поруч» Романа Балаяна: що подивитися в кіно з 8 липня

Раніше «ФАКТИ» розповідали про виставки «Зброя та безпека 2021» та «Авіасвіт 2021», де були представлені новітні зразки вітчизняного озброєння, зокрема бойовий робот.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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