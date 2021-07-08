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КНУКіМ очолив рейтинг найкращих мистецьких закладів вищої освіти України

12:38 8 липня 2021
Поплавський зі студентами

Інформаційний ресурс «Освіта.ua» представив мистецькі виші, які посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2021 року. Київський національний університет культури і мистецтв зайняв лідируючу позицію — перше місце в Топ-10 рейтингу «Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України».

Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України

Назва закладу освіти Місце Місце у загальному рейтингу ТОП 200 Україна Бал ЗНО на контракт Scopus Підсумковий бал
Київський національний університет культури і мистецтв 1 100 120 37 175 332
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 2 112 162 13 191 366
Львівська національна академія мистецтв 3 114 158 19 191 368
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 4 116 149 43 180 372
Національна музична академія України імені П. І. Чайковського 5 126−127 168 25 191 384
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого 6 140−141 199 12 191 402
Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка 7 147−149 180 38 191 409
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 8 156−157 181 55 191 427
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 9 162−163 185 59 191 435
Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра 10 168 201 51 191 443

Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:

«ТОП-200 Україна» — базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.

Рейтинг «Scopus» — результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Рейтинг «Бал ЗНО на контракт» — рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

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