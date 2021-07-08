КНУКіМ очолив рейтинг найкращих мистецьких закладів вищої освіти України
Інформаційний ресурс «Освіта.ua» представив мистецькі виші, які посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2021 року. Київський національний університет культури і мистецтв зайняв лідируючу позицію — перше місце в Топ-10 рейтингу «Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України».
Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України
|Назва закладу освіти
|Місце
|Місце у загальному рейтингу
|ТОП 200 Україна
|Бал ЗНО на контракт
|Scopus
|Підсумковий бал
|Київський національний університет культури і мистецтв
|1
|100
|120
|37
|175
|332
|Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
|2
|112
|162
|13
|191
|366
|Львівська національна академія мистецтв
|3
|114
|158
|19
|191
|368
|Харківська державна академія дизайну і мистецтв
|4
|116
|149
|43
|180
|372
|Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
|5
|126−127
|168
|25
|191
|384
|Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
|6
|140−141
|199
|12
|191
|402
|Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
|7
|147−149
|180
|38
|191
|409
|Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
|8
|156−157
|181
|55
|191
|427
|Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
|9
|162−163
|185
|59
|191
|435
|Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра
|10
|168
|201
|51
|191
|443
Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:
«ТОП-200 Україна» — базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.
Рейтинг «Scopus» — результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.
Рейтинг «Бал ЗНО на контракт» — рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).21
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