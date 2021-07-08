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Суспільство та люди

У Києві демонтують пам'ятник на честь дружби з Москвою

15:40 8 липня 2021
Знак на честь дружби Києва і Москви

У Києві, де апеляційна інстанція підтвердила законність перейменування Московського проспекту у проспект Бандери, нарешті вирішили прибрати пам'ятний знак на честь дружби міст Києва і Москви.

Як повідомляють у Київраді, рішення про демонтаж пам'ятника, встановленого у сквері по вул. Маршала Якубовського, 8, у 2001 році, підтримали 80 депутатів.

«Держава-агресор загрожує суверенітету України, всупереч мирним угодам. В результаті пам'ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс і викликають значний суспільний резонанс», — відзначили в Київській міській раді.

Після демонтажу пам'ятний знак буде перебувати в районній адміністрації, доки не створять музей тоталітаризму.

Тим часом народний депутат кількох скликань Леонід Ємець показав, як голосували за демонтаж знаку у Київраді.

Раніше комісія з питань найменувань прийняла рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току імені відомого оперного співака, Героя України, який загинув в боях на Донбасі, Василя Сліпака, а також про перейменування низки столичних вулиць.

Фото з сайту Київміськради.

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