«Корвалол — Дарниця» став мемом у соцмережах під час Євро-2020

Седативні препарати, зокрема, «Корвалол — Дарниця» та «Валідол — Дарниця» стали мемами в соціальних мережах під час чемпіонату з футболу Євро-2020. Українці, які пильно стежили за грою української збірної, перед кожним матчем постили фото заспокійливих препаратів і колажі з ними.

Одним з найпопулярніших у соцмережах стало фото форми української збірної з написом: «Героям — слава! Корвалол — Дарниця». Крім того, українці постили фото, як вони цокаються пляшечками з «Корвалолом» на тлі футбольного матчу. Також багато вболівальників в соцмережах жалілися, що перед матчем не встигли запастися валідолом.

Відзначимо, що серед футбольних фанатів є таке поняття — «валідольний матч». Це дуже напружена й видовищна гра, результат якої — непередбачуваний. А тріумф улюбленої команди називається «валідольна перемога». Також багато користувачів соцмереж жартували, що перед грою нашої збірної вони запасалися не традиційним набором вболівальника — пивом і чіпсами, а саме цими заспокійливими.

Відзначимо, що, за даними інструменту аналізу соцмереж YouScan, у червні було зафіксовано 8 892 пошуки заспокійливих препаратів «Корвалол» та «Валідол» — в два рази більше, ніж у травні. А 29 червня, в день матчу між збірними України та Швеції, Google Trends зафіксував пік згадок слова «Корвалол».

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