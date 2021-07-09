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Суспільство та люди

Ціни стартують з 150 грн на людину за добу: названі переваги відпочинку у Скадовську

9:40 9 липня 2021
Скадовськ

Незважаючи на деякий дискомфорт для відпочиваючих у курортному Скадовську, відпустка у цьому місті має свої переваги, особливо для любителів провести кілька днів на морі «дешево і сердито».

Як з'ясували журналісти «ТСН», відпочиваючі можуть зупиниться як у сучасних готелях і пансіонатах, так і в установах, побудованих за часів СРСР. Добова вартість проживання у пансіонатах — від 150 грн до 600 грн.

Для більш вимогливих і заможних туристів пропонуються вілли, де ціни стартують від 2 тисяч на добу. Будинок з басейном і сауною обійдеться у 1,5 тисячі гривень на добу.

У готелях є номери на різний гаманець: від 500 -1 000 гривен в добу за «люкс», до 200 — 300 гривень за «економ». «Стандарт» обійдеться у 300 — 600 гривень на добу.

Ще більш бюджетний варіант — приватний сектор, де ціни починаються від 100 гривень з людини на добу.

Раніше у мережі показали, де в Україні зараз найчистіше море і не багато медуз .

Фото з Вікіпедії.

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