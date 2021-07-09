До семи тисяч гривень за ніч: названо ТОП-3 курортів з найвищими цінами на житло

У той час, як українці, які шукають, де б відпочити в Україні, за останні три місяці найбільше цікавилися Бердянськом, Залізним Портом, Коблево, Затокою, Кирилівкою та Одесою, експерти туристичної галузі назвали курорти, де провести відпустку обійдеться дорожче.

Як повідомляє «ТСН», перше місце за дорожнечею посідає Одеса, друге — курорти у Західній Україні.

Такі дані навів експерт з туризму Антон Тараненко, який поставив на третє місце курорти Херсонської області і додав: «На останньому місці — це найдешевше — Затока, а також частина одеського регіону».

Так, номер на двох в Одесі обійдеться у 2−3 тисячі гривень, а місцями і у 5 тисяч, і у 7 тисяч гривень.

Залізний порт дешевше — у середньому тисяча гривень. Затока, Бердянськ, Кирилівка і Коблево — майже в одну ціну — від 800 до 1,5 тисячі гривень.

За словами експерта, влітку 20201 року ціни вище на 20−30 відсотків у порівнянні з минулорічними. Найбільше подорожчали «середній і високий» рівні відпочинку. А ось відпочинок у приватному секторі залишився практично на тому ж рівні.

Раніше були названі курорти, де наразі найчистіше море і найменше медуз та комарів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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