Медузи, які жалять, та натовп на пляжі: відпочиваючі показали свіжі відео з Кирилівки

Туристи, які відпочивають в курортній Кирилівці, продовжують обговорювати тему медуз, на яких курортники постійно наштовхуються на пляжі.

Так на сторінці «Улюблена Кирилівка» у соцмережах виклали фото гігантської медузи, яку в руках тримає відпочиваючий. Автор посту стверджує, що фото було зроблено 9 липня на Центральному пляжі.

Про медуз розповідав і інтернет-користувач з ніком FootBand. Турист каже, що після шторму медуз практично не було, а до цього він, поки плив до берега, не один раз стикався з ними.

А тревел-блогери з каналу Узол и Манько, які приїхали на море, розповіли, де в Кирилівці із заповненими пляжами можна знайти більш відокремлені місця. Кажуть, людей багато менше на Федотової косі, а ось на Центральному пляжі — не проштовхнутися.

Раніше тревел-блогер Євген Панюта розповідав, що медуз практично немає в Скадовську, проте курорт «попахує» через гниючої трави камки.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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