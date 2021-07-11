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Суспільство та люди

Доведеться пройтися пішки: в Києві тимчасово припиняє роботу популярний вид транспорту

11:26 11 липня 2021
фунікулер

У Києві з 12 липня до 20 серпня на щорічний плановий ремонт закривають фунікулер. У мерії Києва нагадали, що це відбувається в один і той же період.

Після всіх ремонтних робіт на об'єкті будуть проведені статичні і динамічні випробування обладнання під навантаженням.

Традиційно в липні-серпні фунікулер приймає до 2 тисяч пасажирів на день, тоді як в інші сезони ним користуються 4000 пасажирів.

Київський фунікулер з'єднує Верхнє місто і Поділ. Урочисте відкриття фунікулера відбулося 7 травня 1906 року. Спочатку він називався Михайлівським механічним підйомом і з'єднував верхню терасу Володимирської гірки та вулицю Боричів Тік. У 1928 році фунікулер реконструювали — тоді лінію продовжили ще на 38 метрів до вулиці Петра Сагайдачного.

Нагадаємо, раніше киян вразили черги на фунікулер, який в новорічну ніч став основним способом для переміщення між святковими локаціями.

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