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Суспільство та люди

Традиції на Петра і Павла: чого не можна робити в цей день

10:29 12 липня 2021
Дівчинка у вінку

12 липня православні та греко-католики відзначають свято апостолів Петра і Павла. До цього дня господині старалися навести порядок в домі і прикрасити його вишитими рушниками.

Вранці, надівши кращий одяг, все йшли до церкви. Дівчата при цьому прикрашали голови вінками з польових квітів, серед яких обов'язково були червоні маки.

Після служби розговлялися після Петрового посту спеціально спеченими з пшеничного борошна пампушками з яйцями і сиром — «мандриками». Вважалося, що саме такими пампушками харчувалися в своїх подорожах (мандрах) Петро і Павло.

Зі свята святих Петра і Павла починалася жнива, тому селяни говорили, що справа святого Петра — «жито зажинати». Вважалося, що до цього дня треба зробити хоча б один сніп, тому що «як зажнеться, так и обіжнеться».

Проте в сам день Петра і Павла, як, втім, і в будь-який інше релігійне свято, прийнято по можливості відкласти виконання нетермінової важкої і брудної роботи.

Чого не варто робити

Не варто лютувати, заздрити, пліткувати, ображати своїх близьких, таїти на душі образу, вимовляти лайку.

Повір'я і прикмети

З Петровим днем було пов'язано багато прикмет і повір'їв. Стверджувалося, наприклад, що купання на Петра очищає від гріхів. А якщо вмитися джерельною водою з трьох джерел, можна забезпечити собі здорове і благополучне життя.

Рибалки говорили: яким буде улов в цей день, таким він буде і весь рік.

Вважалося також, що якщо в цей день нагодувати рибою чоловіка, в сім'ї пануватимуть любов і мир.

Яскрава сонячна погода в Петров день передрікає, що весь рік до наступного Петра буде благополучним.

Роса в ранок свята обіцяє суху погоду.

Якщо на Петра суха погода, без дощу буде і Ільїн день (2 серпня).

Дощ на Петра і Павла може затягнутися довше, ніж на тиждень. Крім того, це попередження: буде гнити картопля.

Якщо після Петра співає соловей, зима почнеться вже в жовтні.

Про історію свята читайте в «ФАКТАХ».

Фото wikipedia.org/

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