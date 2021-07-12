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Суспільство та люди

День Петра і Павла: що треба робити в свято

11:52 12 липня 2021
перший сніп

Святі Петро і Павло завжди дуже шанувалися в народі. Як пишуть знавці українських народних традицій, в Україні до «Петра», або «Петрова дня» (так свято називали в народі) намагалися привести господарство в повний порядок і прикрасити оселі красиво вишитими рушниками.

А вранці святкового дня, надівши свій кращий одяг, всі йшли до церкви. Голови дівчат прийнято було прикрашати вінками з польових квітів, серед яких обов'язково були червоні маки.

Після служби розгівляються спеціально спеченими з пшеничного борошна пампушками з яйцями і сиром — «мандриками». Вважалося, що саме такими пампушками харчувалися в своїх подорожах (мандрах) Петро і Павло.

Зі свята святих Петра і Павла починалася жнива, тому селяни говорили, що справа святого Петра — «жито зажинати». Вважалося, що до цього дня треба зібрати хоча б один сніп, тому що «як зажнеться, так и обіжнеться».

Про заборони цього дня читайте в «ФАКТАХ».

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