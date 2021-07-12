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Суспільство та люди

Природа мстить людині: у Мережі показали буйство стихії у Закарпатті

12:01 12 липня 2021
Повінь у Закарпатті

Негода в Україні, яка неабияк «підмочила» багато населених пунктів, відзначилася і у Закарпатській області.

Місцеві жителі продовжують публікувати в Мережі фрагменти потужної «відповіді» природи. Так, на одному відео на сайті міста Ужгород показано, як до мосту у селищі Ясіня починає підходити велика вода, яка несе з собою сміття і деревину.

Так, на ролику видно, як протягом лічених секунд рівень води у місцевій річці піднімається на очах і вона перетворюється на страшну силу, що змітає все на своєму шляху.

На іншому ролику — як вода після дощу перетворила дорогу на річку, в бурхливому потоці якої важко втриматися у вертикальному положенні не лише людям, а й техніці.

Причину таких бід користувачі Мережі бачать у масовій вирубці лісів.

«Карпати вирубують, природа мстить», «Природа відповідає „добром“ на „добро“,"Це все людський фактор. Ліси вирубують, сміття кидають під ноги. Ось природа і мстить», — відзначають користувачі.

Нагадаємо, що у Рахівському районі Закарпатської області пройшли сильні зливи. Піднялася вода в місцевих потічках, через що залило двори та дороги.

А у понеділок, 12 липня, у Києві попередили про можливу грозі зі зливою, яка може накрити місто до кінця доби. Місцева влада заявила про готовність до підтоплень.

Фото — скріншот.

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