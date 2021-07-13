Від 120 гривень: в яку суму обійдеться відпочинок на курорті поруч з «українськими Мальдивами»

Курортний Скадовськ, через який туристи їдуть на неймовірно красивий острів Джарилгач (його ще називають «українськими Мальдивами»), пропонує курортникам відносно невеликі ціни, хоча є у ньому умови й для більш заможних туристів.

Бюджетний варіант відпочинку, як стверджує «РБК-Україна», передбачає поселення у центрі міста — у 200 метрах від пляжів. Там у приватному секторі просять від 120 гривень з людини на добу. У кімнатах — ліжка, вентилятор, холодильник і телевізор, а зручності — на поверсі.

Ціни у готелях — від 400 гривень на добу за трьох людей (із загальною ванною), або ж від 900 гривень за двох у номері з кондиціонером та власним санвузлом.

У більш комфортабельних готелях, з басейном, сауною і фітнес-центром, доба у номері на двох обійдеться вже у дві тисячі гривень, включно зі сніданком.

Молоді, якій цікаві й нічні розваги з дискотеками, більше підійде Лазурне, що у 20 кілометрах від Скадовська.

Стосовно поїздки на Джарилгач, то туди можна потрапити на туристичному кораблі з екскурсією — ціна квитка в обидва боки 200 гривень. Причому, зворотний квиток діє ще кілька днів — якщо відпочиваючий має намір провести деякий час на острові.

Компанії, яка з наметами їде на острів, запропонують орендувати катер, за який запросять від двох тисяч гривень.

Нагадаємо, що синоптики пророкували курортам Херсонської області дуже спекотну другу половину липня — до +36 градусів вдень.

Цього літа туристи, які відпочивають у курортних містах Херсонщини, активно скаржаться на сонечок та комарів, що розплодилися після дощів.

Фото з Вікіпедії, автор Іванюк Андрій.

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