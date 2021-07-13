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Суспільство та люди

Величезні медузи заполонили курорти Херсонщини: чого варто боятися туристам

16:06 13 липня 2021
Медузи

Якщо раніше тревел-блогер Євген Панюта, який нещодавно побував на чорноморських курортах Херсонщини, розповідав, що у морі практично немає медуз, то зараз, схоже, ситуація змінилася.

Як повідомляє Kherson.net.ua, багато медуз з'явилося у Херсонській області, на їхнє нашестя, зокрема, скаржаться відпускники, які приїхали відпочивати у Лазурне, що біля курортного Скадовська. Видання стверджує, що їх багато як у воді, так і на березі, куди медуз викидає хвилями.

Видання публікує фото, зняті відпочиваючими.

Причому, далеко не поодинокі екземпляри трапляються далеко від берега, куди відпочивальники запливають на катамаранах.

Відпочиваючих попереджають, що близький контакт з медузами загрожує не лише опіками — він може викликати і алергічну реакцію.

Нагадаємо, що на навалу медуз-корнеротів вже давно скаржилися відпочиваючі на Азовському узбережжі.

На деяких пляжах місцеві жителі збирають медуз у тачки, а туристи «складують» їх на березі.

А днями прісноводну медузу помітили на Русанівській косі у Києві.

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