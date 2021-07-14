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Суспільство та люди

Паперові квитки недійсні у київському транспорті з 14 липня: як бути пасажирам

9:06 14 липня 2021
Трамвай у Києві

З середи, 14 липня, у Києві, як раніше і попереджав «Київпастранс», повністю виходять з обігу одноразові паперові квитки на громадський транспорт.

У компанії нагадали пасажирам, що електронними квитками дозволяє користуватися додаток на мобільному телефоні і карта «Київ цифровий». Цифрові квитки можна купити у терміналах самообслуговування, мережі «Т-кіоск», терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки можна придбати у касах Київського метрополітену.

При цьому у «Київпастрансі» додали, що пільгові категорії населення як і раніше продовжать користуватися своїми пільгами. І нагадали, що на наземному транспорті вводиться посилений контроль, штраф за проїзд без квитка — 160 гривень.

Раніше столична влада заявляла, що ціни на проїзд у метро Києва піднімуть цього літа, проте нові тарифи не оголошували, у той час як профспілки наполягали на вартості квитка у 20−25 гривень.

Фото зі сторінки «Київпастрансу» у соціальних мережах.

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