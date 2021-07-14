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Суспільство та люди

Машини стоять, літають гвинтокрили: доступ відпочиваючих до Арабатської стрілки обмежували

15:51 14 липня 2021
Гелікоптер

Відпочиваючі, які прямували до Генічеська (Херсонська область), де найближчими днями очікується до +35 градусів вдень, бурхливо обговорювали причину перекриття руху на Арабатці.

Так, в мережу виклали відео з гвинтокрилами, що кружляють над водою. Інтернет-користувачі з'ясовували, що відбувається, скаржачись на затори у таку спеку. Їм відповідали, що йдуть військові навчання.

Деякі інтернет-користувачі нарікали на те, що у таку спеку доводиться «паритися» у машинах. А інші їм нагадували, що навчання в країні, яка воює, — справа важлива. Згодом з'явилися повідомлення, що рух транспорту відновили.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» запустила додатковий регіональний потяг № 729/730, який з'єднує Харків і Генічеськ. Він курсуватиме щодня, починаючи з 17 липня.

Фото — скріншот.

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